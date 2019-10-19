День лицеиста сегодня – кто и как его отмечает

19 октября – Всероссийский День лицеиста. Для одних это новость и повод для сварливых комментариев: «Понавыдумывали праздников! Работать некогда, только отмечать!» Для других День лицеиста – один из самых важных и долгожданных праздников. И в нашем городе таких немало. Ведь в Рязани работают три лицея, а значит, День лицеиста празднуют его воспитанники – бывшие и настоящие, их родители и, конечно, педагоги.

В современной России отмечать День лицеиста начали в 90-е, когда в нашей системе образования вновь появилась такое понятие, как лицей. Дату для этого праздника тоже выбирали не случайным образом. Именно 19 октября был открыт знаменитый Царскосельский лицей, основанный по указу императора Александра I. По замыслу императора, здесь должны были учиться его младшие братья, наследники российского престола. Планам императора не суждено было сбыться. Но обучаться в данном заведении всё же считалось очень престижно, здесь воспитывались дети дворян высших сословий, способных оплатить пребывание своих чад в стенах элитного образовательного учреждения. Лицеистов обучали лучшие преподаватели того времени. Программа была составлена таким образом, чтобы подготовить молодых людей к общегосударственным должностям.

Среди выпускников лицея можно вспомнить таких гражданских и политических деятелей, как А. П. Бакунин (губернатор и тайный советник), А. М. Горчаков (последний канцлер Российской империи), А. А. Дельвиг (поэт и издатель), А. Д. Илличевский (поэт, статский советник), Н. А. Корсаков (поэт, композитор, дипломат), М. А. Корф (директор Императорской библиотеки), С. Г. Ломоносов (тайный советник, чрезвычайный посланник и министр), Ф. Ф. Матюшкин (адмирал, сенатор, полярный исследователь) и многие-многие другие.

А самым известным выпускником лицея является Александр Сергеевич Пушкин. Именно из его произведений мы узнали о таком празднике, как День лицеиста.

Всему пора: уж двадцать пятый раз

Мы празднуем Лицея день заветный.

Прошли года чредою незаметной,

И как они переменили нас!

Недаром — нет — промчалась четверть века

Не сетуйте: таков судьбы закон;

Вращается весь мир вкруг человека,—

Ужель один недвижим будет он?

Как живут современные лицеи? Чем они отличаются от общеобразовательных школ? Как празднуют День лицеиста? Мы узнали об этом в трёх рязанских учебных заведениях такого статуса: лицее №4, лицее №52 и в рязанском свободном лицее.

МАУО «Лицей № 4» находится в самом центре Рязани, на Соборной площади, д. 15. Учреждение основано в 1939 году, статус лицея ему был присвоен в 1991 году, а с 2016 года МАОУ «Лицей № 4» стал Базовой школой Национального исследовательского университета — Высшая Школа экономики (НИУ-ВШЭ).

Царские времена давно прошли, но и сегодня многие родители стремятся отдать своих детей именно в лицей. И их желание можно понять. Ведь в 2005 году лицей вошёл в тридцатку лучших школ по итогам конкурса «Лучшие школы России». В 2013 и 2016 году лицей входил в ТОП-500 лучших образовательных учреждений Российской Федерации, был отмечен в национальном реестре «Ведущие образовательные учреждения России», в Федеральном справочнике «Образование в России», в энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». По итогам нескольких последних лет в рейтинге муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) лицей занимает первую позицию по основным критериям качества школьного образования.

Лицей № 4 готовит учеников по гуманитарному, естественно-научному и технологическому профилям. Главным критерием успешности образовательного учреждения на сегодняшний день являются результаты ЕГЭ. В приказе управления образования № 04/1-01-550 от 14.08.2019г. лицей отмечается среди школ, которые в течение трех лет подряд имеют результаты выше средних по городу по двум обязательным предметам. По итогам 2018-2019 учебного года Выпускники лицея показали три 100-балльных результата: Комаров Антон (по математике и информатике), Зенина Алена (по русскому языку). Таким образом, за время проведения ЕГЭ число 100-балльников в лицее увеличилось до 31. В 2018-2019 учебном году 10 выпускников лицея получили аттестаты с отличием и были награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», 5 из них получили региональную награду Знак Губернатора «Медаль «За особые успехи в учении». Результаты ЕГЭ-2019 по всем предметам выше среднегородских показателей.

Особенно гордятся в лицее своими выпускниками: актёром театра драмы Арсением Кудрей, поэтессой Екатериной Пономарёвой, Максимом Муховиковым, спортсменами Марком Коновым, Андреем Харьковым, лидером молодёжного волонтёрского движения Юрием Пинигиным, учёным Марией Нуждиной, завучем и бывшей выпускницей лицея Ириной Мосоловой, 100-балльником по двум предметам Антоном Комаровым и многими-многими другими.

Не менее важны результаты олимпиад. В 2018-2019 учебном году лицей показал высокие результаты по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 115 человек получили дипломы победителей и призеров. По итогам регионального этапа победителями и призёрами стали 28 обучающихся, 9 из которых были награждены почетным знаком «Интеллектуальный потенциал Рязанского края». За последнее десятилетие 13 старшеклассников поднимались на высшую ступеньку олимпиадного пьедестала, став победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады, один из них в прошлом учебном году – Зенина Алёна, призер по русскому языку. 6 обучающихся, достигших высоких результатов в интеллектуальной деятельности в прошлом учебном году, были награждены именными стипендиями Губернатора Рязанской области одаренным детям.

Лицей, как и любое учебное заведение, это не только стены и программы. В первую очередь – это педагоги. Вот уже 23 года директором лицея является Заслуженный учитель Российской Федерации Ширенина Надежда Ивановна. В лицее работает 48 учителей, один из которых имеет звание «Народный учитель» и пять – «Заслуженный учитель».

Каждый год в День лицеиста здесь проводятся лицейские уроки, посвящение в лицеисты, приходят выпускники прошлых лет, которые общаются с выпускниками и учителями, обязательно в этот день печётся большой лицейский пирог. Подробнее о празднике в лицее №4 читайте здесь.

Ещё одно учебное заведение Рязани, которое отмечает День лицеиста – лицей № 52. Он расположен на улице Космонавтов, 13. Именно этот лицей стал первым в нашем регионе инновационным учебным заведением повышенного уровня. Открытие лицея №52 состоялось 1 сентября 1990 года.

Здесь реализуются программы лицейских, предпрофильных и профильных классов математического, физико-математического, математико-экономического, социально-экономического, химико-биологического направлений.

По словам директора Малистовой Ангелины Владимировны, лицей № 52 – это не просто школа. Это союз единомышленников: педагогов, учеников, родителей, создающих обстановку лицейского Дома. Лицей славен своими традициями и праздниками. Именно поэтому сюда стремятся родители и дети со всего города.

Выпускники лицея №52 успешно продолжают свое обучение в ведущих вузах Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России (от 90 до 100% поступлений в разные годы) или в средних профессиональных учебных заведениях. Лицеисты поступают в МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Баумана, СПбГУ, РГУ имени С.А. Есенина, РГМУ, РГРТУ.

На протяжении всех лет лицей — один из лидеров по числу призёров городских и областных олимпиад. Лицеисты ежегодно участвуют во Всероссийских олимпиадах по различным предметам, побеждают во Всероссийских конкурсах.

Ангелина Владимировна отметила, что лицей по праву гордится всеми своими выпускниками. Но есть личности, которые стали известны далеко за пределами Рязани. Так, например, выпускник 1996 года Павел Борисович Салин является директором Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ и часто даёт интервью по телевидению и в прессе.

День лицеиста в этом дружном коллективе – один из самых любимых и ожидаемых праздников. Не нарушая традиций, отмечается он накануне 19 октября. В торжественной обстановке происходит посвящение в лицеисты первоклашек и вновь принятых обучающихся, приносит клятву на верность избранный президент лицея на церемонии инаугурации. Праздник завершается концертом лицеистов. И так же, как и во времена Пушкина актуально звучат со сцены слова «Друзья мои! Прекрасен наш союз!». Репортаж с этого праздника смотрите по ссылке

Рязанский Свободный лицей появился 25 лет назад благодаря горячему желанию группы молодых педагогов работать вместе и строить «свою» школу. В начале 90-х, когда научные сотрудники со степенями торговали на рынках, эта инициатива выглядела как самая настоящая авантюра.

Как вспоминает директор Свободного лицея Дмитрий Александрович Силкин, первых учеников зачинщики этого, казалось бы, безнадёжного предприятия собирали, обзванивая своих многочисленных знакомых и убеждая, что у них обязательно всё получится. В 1993 году РСЛ встретил своих первых учеников – их было всего 20 человек.

На первых порах лицей очень сильно отличался от среднестатистического учебного заведения. В первую очередь тем, что он был очень маленький – этакая малокомплектная школа без спортзала и химической лаборатории. Со временем лицей подрос количественно и качественно. Сегодня здесь уже обучаются 170 человек. Это мало – с точки зрения государственной массовой школы, но совсем неплохо для платной.

РСЛ сегодня – не элитная школа. Но за одной партой здесь могут оказаться мальчик из семьи, владеющей собственным вертолётом, и дочь матери-одиночки, которая бегает между тремя работами. И все они прекрасно общаются друг с другом. Чтобы поступить сюда, нужно пройти тестирование по математике, русскому и английскому языкам, а также собеседование с будущим классным руководителям. А ещё нужно обязательно посетить гостевые дни, чтобы примерить на себя атмосферу лицея и решить, подходит ли она именно вам.

Самый частый вопрос, который слышит директор и педагоги РСЛ: «От чего свободен лицей?» И окончательного ответа нет до сих пор. Например, в лицее принята свободная форма одежды и причёсок. Дети, которые серьёзно занимаются спортом или в научных кружках, могут получить возможность свободного посещения некоторых уроков с условием своевременной сдачи тестовых и контрольных работ. А в минувшем сентябре, когда стояла замечательная, летняя погода, всем классам было рекомендовано как можно больше времени провести не за партами, а на экскурсиях, в музеях, просто организовывать уроки в парках или школьном закрытом дворике. Могут ли большие государственные школы позволить себе так плавно войти в учебный год?



О тёплой атмосфере лицея говорят и пишут все, кто соприкоснулся с этим учебным заведением. Она создаётся и учениками, и учителями, и родителями, и выпускниками в традиционных водных и лыжных походах, в летних палаточных сборах «Городище», в интеллектуальном клубе «Гонобобель», в театральных постановках, предметных погружениях, ролевых играх, музыкально-литературных вечерах, культпоходах и чаепитиях.

Несмотря на то, что уроки начинаются в 9 утра, многие дети прибегают в РСЛ пораньше, чтобы пообщаться, доделать уроки, доклеить стенгазеты. И засиживаются до глубокой темноты, а порой забегают и по воскресеньям. Школа, в которую дети хотят идти, – это, наверное, не плохая школа.

В РСЛ учатся разные дети, с разным интеллектуальным уровнем и жизненными устремлениями. Они выбирают самые разные вузы и факультеты в Рязани, Москве, а в последнее время – всё чаще в Санкт-Петербурге.

Есть в Свободном лицее выпускники, которыми гордится не только это учебное заведение, но и весь город. Но их имена нам называть не стали, сказав, что всех не перечислить, а пропустить кого-то не хочется. Рязанский Свободный лицей гордится каждым своим воспитанником, будь то академик или таксист.

И для всех – будущих академиков и таксистов, а также для их педагогов и родителей, День Царскосельского лицея в РСЛ – праздник на уровне Нового года. Подготовка начинается за месяц. Ведь на целый день вся школа должна преобразиться в учебное заведение для русской элиты XIX века. И лицей играет в эту культурно-историческую реконструкцию очень серьёзно. В этот день уроки ведут только учителя-мужчины – в основном это приглашённые специалисты по самым разным наукам. Фехтование, стихосложение, Закон Божий, риторика, каллиграфия – вот такие необычные науки изучают в этот день в РСЛ. На переменах звучит классическая музыка. А после уроков начинается бал, для которого в течение нескольких недель шли репетиции, составлялась программа, придумывались развлечения. Репортаж с праздника смотрите здесь.

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Вот такой он, День лицеиста. Для кого-то – неизвестный и непонятный, а для кого-то – любимый и долгожданный! Первым мы попытались приоткрыть завесу и сделать этот праздник чуть ближе, а вторых от всей души поздравляем с Днём лицеиста!