БК «Рязань» продолжает ставить рекорды

Третий матч подряд БК «Рязань» проводил на своей площадке против аутсайдера соревнований ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС. «Зубры» продолжили ставить рекорды – как командные, так индивидуальные. Итоговые «+120» второй раз за две недели обновили показатель самой крупной победы рязанцев в истории – 137:17.

БК «РЯЗАНЬ» — ЦСП-«ДИНАМО-РОСЭНЕРГОАТОМ»-САЭС (Десногорск) — 137:17 (26:5, 31:2, 35:4, 45:6)



БК «Рязань»: Эксанов (4), Князев (41), Абраменков, Хамитов (5), Куликов (17) – старт., Косичкин (19), Дурандин, Гущин (23 + 10 передач + 10 подборов), Буданов (17), Р.Агафонов (11).



ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС: Спирков (2), Пилипенко, Ефимов, Марин (5), Фукс (8) – старт., Солдатенков, Харламов (2), Лекторов, А.Агафонов.



Судьи: Белолапотков (Белгород), Павлов (Ярославль).



22 февраля. Рязань. Спорткомплекс ДДТ. 100 зрителей.



У БК «Рязань» отсутствовал приболевший Николай Самойленко. Впрочем, перед такими играми говорить о потерях приходится лишь в контексте пожелания здоровья и скорейшего выздоровления одному из лидеров. Николай Абраменков и Роман Хамитов отправились на скамейку еще до окончания первого периода, еще два игрока стартовой пятерки, Надир Эксанов и Константин Куликов провели на площадке 13 и 15,5 минут соответственно. Зато вдоволь наигрались резервисты.



Если в играх недельной давности «зубры» позволяли ЦСП САЭС вести в счете, то на этот раз первые баллы в свою копилку набрали лишь на 8-й минуте встречи – хозяева к тому времени настреляли уже 18. Описывать дальнейший ход встречи смысла не имеет – рязанцы методично забивали на любой вкус все больше и больше наращивая преимущество. К экватору было уже «+50» — 57:7, а после большого перерыва рязанцы и вовсе разошлись, наколотив за две четверти 80 очков.



Несколько любопытных моментов:



— Алексею Гущину (на фото) не хватило совсем немного, чтобы оформить квадрупл-дабл: помимо 23 очков, 10 передач и 10 подборов, в его активе еще 9 перехватов.



— Трипл-дабл Гущина стал всего вторым в текущем первенстве ЦФО. Предыдущий так же в активе игрока БК «Рязань», Надира Эксанова.



— Перехватов (48) в этом матче рязанцы умудрились сделать больше, чем подборов (44) и голевых передач (37).



— Хозяева заставили 64 (!) раза ошибиться игроков ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС. В пассиве самих хозяев всего 8 потерь.



— Сразу несколько игроков БК «Рязань» обновили свои снайперские рекорды за «зубров» – Руслан Агафонов (11), Дмитрий Буданов (17) и Дмитрий Князев (41).



— В то же время Алексей Дурандин, набравший в двух предыдущих матчах с «динамовцами», которые стали для него дебютными за нашу команду, 68 очков, на этот раз отстрелялся в холостую – 4 промаха с игры и 2 со штрафных.



— Не может забить команде Десногорска один из лучших снайперов Первенства ЦФО Николай Абраменков. Правда, играет он с представителями Смоленской области в среднем меньше периода.



— Всего 17 пропущенных очков – рекорд по надежности игры в обороне в истории не только БК «Рязань», но и Первенства ЦФО.



Другие результаты игрового дня: БК «Тверь» — БК «Брянск» — 85:86 ОТ, «МицуБаскет» — «Русичи-2» — 81:87.



Положение команд: 1. БК «Рязань» — 20 побед/21 матч, 2. БК «Брянск» — 16/21, 3. «МицуБаскет» — 11/21, 4. БК «Тверь» — 10/21, 5. «Русичи-2» — 7/21, 6. ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС – 0/21.



23 февраля в Спорткомплексе Дворца детского творчества состоится повторный матч между БК «Рязань» и ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС. Обращаем ваше внимание, что начало игры перенесено на 11.00.

