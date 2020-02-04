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Аркадий Фомин взял на контроль случаи высадки детей из общественного транспорта

В Рязани произошёл очередной случай незаконной высадки ребенка из транспорта за проезд без билета. Водитель маршрутного такси №49 в Рязани, который пытался выгнать из транспорта школьника, у которого не сработала оплата по транспортной карте, уволен по результатам служебного расследования.

По предварительным данным, утром в понедельник ребенок вошел в маршрутку, приложил транспортную карту к устройству для считывания, однако аппарат не смог принять оплату. После этого водитель потребовал заплатить за проезд наличными. Ребенок сказал, что у него нет денег, водитель возмутился, но на сторону школьника встали другие пассажиры.

За последнее время это уже не первый случай, когда водителей общественного транспорта в Рязани наказывали за высаживание детей.

На ситуацию оперативно отреагировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

По мнению лидера рязанских единороссов, это очередной чудовищный случай беспринципности.

«Водитель маршрутки пытался высадить ребенка. Рязанка заступилась и оплатила проезд. Направил запрос в администрацию города о необходимости проведения оперативного совещания с перевозчиками», – написал Аркадий Фомин на своей странице в соцсетях.

Напомним, что ранее секретарь регионального отделения заявил, что направит обращения в региональное министерство транспорта, главам администраций районов и городских округов о необходимости проведения совещаний с муниципальными и коммерческими перевозчиками о недопустимости высадки детей без билета из транспорта.

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