Аркадий Фомин принял участие в посадке Аллеи памяти

7 октября, в понедельник, в Рязани на Лыбедском бульваре заложили Аллею Памяти. В патриотической акции принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Об этом сообщает сайт Думы.

Акция стартовала в мае 2019 года по предложению управления СК России по Рязанской области. Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин на заседании регионального правительства выступил с инициативой в год 75-летия Победы в каждом районе заложить Аллеи Памяти из 75 деревьев – по количеству мирных послевоенных лет.

В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства, городской власти, силовых ведомств, юнармейцы.

– Эти молодые деревца, высаженные сегодня вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями юнармейского движения, символизируют связь поколений. Мы помним, какой ценой досталась нам Великая Победа. Я горжусь ребятами, которые сегодня не только приняли участие в акции, но и будут ухаживать за насаждениями, – сказал Аркадий Фомин.



Аллеи памяти уже высажены на территории пяти муниципальных образований области.