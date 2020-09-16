Жёсткое ДТП в Канищево попало на видео

В интернете появилось видео с моментом жёсткого ДТП в микрорайоне Канищево в Рязани. Запись размещена на канале Дороги Рязани

Авария случилась на перекрёстке улиц Бирюзова и Интернациональной 10 сентября. Столкнулись два легковых автомобиля.