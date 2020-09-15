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Новости РязаниОбщество

Юрисконсульт в Рязани может получать до 90 000 рублей

7info

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Юрисконсульт» в компаниях сферы ритейла. 

Наиболее востребованы на рынке труда юрисконсульты с опытом ведения исполнительного производства, претензионно-исковой работы и арбитражной практики. Конкурентными преимуществами обладают соискатели, имеющие опыт сопровождения международных сделок. Зарплатный максимум для юрисконсульта в ритейле составляет 150 тыс. руб. в Москве, 120 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 90 тыс. руб. в Рязани.

Должностные обязанности юрисконсульта

Юридическое сопровождение работы компании:

договорная работа (разработка и анализ проектов договоров, юридическое сопровождение сделок);

подготовка и внесение изменений в учредительные документы;

ведение претензионно-исковой работы;

мониторинг законодательства;

консультирование руководства и сотрудников компании по правовым вопросам;

представление интересов компании в налоговых, судебных и других государственных органах.

Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Юрисконсульта в Рязани составляет 45 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 25 000 –  32 000  рублей в месяц получают соискатели с высшим юридическим образованием, уверенные пользователи справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», обладающие знанием законодательства РФ об административных правонарушениях и нормативных актов, регулирующих деятельность торговых компаний, а также корпоративного, гражданского, трудового, договорного, налогового права. Необходимы хорошие переговорные навыки.

 Опыт ведения договорной работы и опыт работы юрисконсультом от 1 года уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 32 000 – 38 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 38 000 – 50 000 рублей предъявляются следующие требования: опыт ведения исполнительного производства; опыт претензионно-исковой работы и арбитражной практики; опыт представления интересов компании в суде; опыт работы юрисконсультом в ритейле от 2 лет.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 50 000 – 90 000 рублей предполагает наличие у кандидата, помимо вышеперечисленных качеств, опыта работы юрисконсультом в ритейле от 3 лет. Возможные пожелания для подходящего специалиста: знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание норм международного права; опыт сопровождения международных сделок; готовность к командировкам.

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по продажам» составляет 39 лет, в 58% случаев соискателями являются женщины. Высшее образование имеют 99% из них. В 45% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 22% соискателей готов к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 2,3 года.

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