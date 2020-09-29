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Новости РязаниПроисшествия

Вынесен приговор молодым людям, пытавшимся довести до самоубийства несовершеннолетнюю рязанку

7info

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 22-летнему жителю города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летней жительнице города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Обоих признали виновными в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что эти люди, вместе с сообщниками с помощью соцсети ВКонтакте начали общаться с несовершеннолетней жительницей Рязани. Установив контроль над сознанием девочки, они попытались склонить её к совершению самоубийства. К счастью, планам этих людей сбыться не удалось, так как рязанка вовремя получила психологическую помощь.

В качестве наказания суд назначил Т. 8 лет колонии строго режима с ограничением свободы после освобождения сроком на 1 год. Парня взяли под стражу в зале суде.

Сообщница молодого человека получила 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Также суд удовлетворил требования о возмещении морального вреда, взыскав в общей сложности 895 тыс рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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