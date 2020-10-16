Врачи Рязанского кардиодиспансера третьими в ЦФО провели уникальную операцию

Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию. Ранее такое хирургическое вмешательство проводили только в трех ведущих клиниках Москвы и Воронежа, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Сергей Бирюков и Евгений Меркулов прооперировали пациента с мерцательной аритмией, установив в сердце больного окклюдер Вочмана. Люди с таким синдромом часто умирают от инсульта.

— Таким больным пожизненно назначаются препараты, разжижающие кровь. Однако не все пациенты могут их принимать, так как у них развиваются жизнеугрожающие кровотечения. В этом случае и показано проведение данного вмешательства. Прежде таких больных оперировали «открытым» путем. Сегодня мы принялись за освоение нового высокотехнологичного малоинвазивного метода лечения: установку окклюдера Вочмана. Это – одна из самых сложных операций. Мы шли к этому три последних года. Реализация проекта стала возможной с приобретением инновационного ангиографа, – поясняет Сергей Бирюков.

Первым пациентом в Рязани стал 60-летний мужчина. Окклюдер ему ввели в сердце через вену в ноге. Операция длилась всего два часа и прошла успешно. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо.