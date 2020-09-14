Водитель, устроивший ДТП с переворотом в Рязани, отказался пройти медосвидетельствование

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП с переворотом автомобиля в Рязани.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в субботу, 12 сентября, в 19.55 у дома №1 на улице Промышленной в Рязани. 37-летний житель Сасовского района, управляя автомобилем «БМВ 528I», врезался в едущий в попутном направлении «Ниссан Альмера» под управлением 61-летнего рязанца. После удара «Нисан» отлетел в столб и перевернулся.

В результате ДТП получили травмы водитель «Ниссана» и его 54-летняя пассажирка. Им потребовалась медицинская помощь.

У водителя, спровоцировавшего авария, были замечены признаки опьянения. Сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но он отказался.

По закону человек, отказавшийся пройти эту процедуру, приравнивается к пьяному водителю. Следовательно, его штрафуют и лишают прав. А при повторном нарушении возбуждается уголовное дело.