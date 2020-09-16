В среду, 16 сентября, в Скопинском районе прошел оздоровительный велопробег, посвященный «Кроссу нации», сообщает пресс-служба районной администрации.

Спортсмены проехали дистанцию, протяженностью 16 км. Во главе колонны, состоящей почти из 30 человек, двигался глава районной администрации Александр Боков. Велогонщиков сопровождала машина правоохранительных органов и «скорая».

В середине пути была предусмотрена приятная остановка на конноспортивном комплексе. Уставшие спортсмены смогли отдохнуть, покататься на лошадях и покормить их.

В конце пути всех велогонщиков ждал приятный сюрприз в виде чая, мясных нарезок и фруктов. На мероприятии также вручили знаки ГТО особо отличившимся спортсменам.

















