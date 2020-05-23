В Шацком районе обокрали неработающий мясокомбинат

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже из неработающего мясокомбината в селе Большое Агишево Шацкого района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О краже в полицию заявил руководитель предприятия. Выяснилось, что неизвестные, проникнув в здание через окно, украли из бухгалтерии два компьютера, микроволновку, а также срезали 600 метров силового электрического кабеля.

Местные жители рассказали правоохранителям, что некоторое время назад видели у забора мясокомбината двух мужчин и спугнули их. Проверив эту информацию, полицейские нашли стоящий автомобиль с компьютерами в салоне.

Машина принадлежит местному жителю, который срочно уехал в Рязань. Когда при содействии рязанских коллег автовладельца нашли, он рассказал, что одолжил автомобиль односельчанину. Выяснилось, что 21-летний житель села Большое Агишево и его 21-летний знакомый из города Рязани причастны к краже. Злоумышленников задержали.

Они рассказали, что решили обокрасть пустующее предприятия. Но жители села спугнули воров. Тогда они бросили машину и уехали в Рязань.

Похищенное изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.