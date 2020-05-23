В Шацком районе обокрали неработающий мясокомбинат

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже из неработающего мясокомбината в селе Большое Агишево Шацкого района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
О краже в полицию заявил руководитель предприятия. Выяснилось, что неизвестные, проникнув в здание через окно, украли из бухгалтерии два компьютера, микроволновку, а также срезали 600 метров силового электрического кабеля.
Местные жители рассказали правоохранителям, что некоторое время назад видели у забора мясокомбината двух мужчин и спугнули их. Проверив эту информацию, полицейские нашли стоящий автомобиль с компьютерами в салоне.
Машина принадлежит местному жителю, который срочно уехал в Рязань. Когда при содействии рязанских коллег автовладельца нашли, он рассказал, что одолжил автомобиль односельчанину. Выяснилось, что 21-летний житель села Большое Агишево и его 21-летний знакомый из города Рязани причастны к краже. Злоумышленников задержали.
Они рассказали, что решили обокрасть пустующее предприятия. Но жители села спугнули воров. Тогда они бросили машину и уехали в Рязань.
Похищенное изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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