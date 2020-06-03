В Шацке затопило приусадебные участки

В городе Шацке затопило приусадебные участки. Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Четыре участка подтоплены в низменной местности на улице Набережной в селе Казачья Слобода. Ещё семь участков подтоплены в Шацке на Набережной и улице Максима Горького.
Причиной случившегося стали сильные дожди, из-за которых поднялся уровень воды в реке Шача. В МЧС сообщили, что сейчас на месте дежурят сотрудники оперативных служб. Угрозы для жизни людей нет.
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