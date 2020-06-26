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В Сасове чествовали самых активных и талантливых представителей молодежи

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В Сасове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи, «В успехе молодых – успех города!».

Поздравляя молодое поколение, глава городской администрации Евгения Рубцова сказала: «Принято говорить, что молодым принадлежит будущее. Сегодня не будет преувеличением сказать, что молодым принадлежит настоящее. Современная молодежь все активнее стремится к деятельному участию в общественной жизни, ярко проявляет себя на производстве, в бизнесе, науке, культуре и спорте. Желаю всем, кто молод, успехов в делах и начинаниях, как можно более полно реализовать свои таланты и способности! Пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас на протяжении всей жизни!»

В этот день были награждены педагоги, методисты, медработники и представители других профессий.

Начальник сектора молодежной политики Ольга Рубцова обратилась к членам молодежной администрации: «Мы благодарим молодежную администрацию 3 созыва. В сентябре будет формироваться 4 созыв. Мы надеемся, что те, кому еще не исполнится 30 лет, останутся с нами, к нам придет новое энергичное пополнение, а те, кто выйдут из состава молодежной администрации, будут и дальше активно трудиться на благо города и участвовать в деятельности различных общественных организаций и объединений».

С предстоящим Днем молодежи сасовцев поздравил депутат городской Думы Владимир Рожков: «Мы видим в молодых людях не сторонних наблюдателей, а непосредственных участников строительства будущего города Сасово и всей России. Молодежь – это наш главный потенциал и наша гордость. Мы верим в вас и знаем, что у вас замечательное будущее».

Заместитель главы администрации города Сасово Людмила Амелина особое внимание заострила на волонтерской деятельности: «С введением с 17 марта на территории Рязанской области режима самоизоляции в нашем городе был сформирован Центр волонтерской помощи по доставке продуктов питания и лекарств одиноким гражданам старше 65 лет. В его состав вошли работники спорта, культуры, образования – 20 неравнодушных людей, готовых помогать. С момента образования в Центр поступило 73 заявки от пожилых граждан. Кроме этого, волонтеры осуществляли доставку продуктовых наборов многодетным семьям». Наиболее активные волонтеры были отмечены Благодарностями.

В рамках Дня молодежи Благодарственные письма и памятные подарки были вручены выпускникам Сасовского индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова, которые за годы учебы активно участвовали в акциях и мероприятиях по реализации муниципальной молодежной политики: Марина Балыкова, Владислав Козлов, Сергей Астахов, Василий Коропец, Анжела Сафарян, Светлана Горгадзе и Ирина Первушина.

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