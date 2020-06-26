В Рязоблдуме разработали законопроект для защиты прав жителей военного городка

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Группа депутатов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте разработала законопроект, направленный на решение жилищного вопроса жителей бывшего закрытого военного городка в поселке Желтухинский Скопинского района. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Поводом для законодательной инициативы послужили обращения граждан, проживающих в квартирах, имеющих статус служебных жилых помещений жилищного фонда Министерства обороны РФ. Ведомство неоднократно предпринимало меры по их выселению, поскольку никаких документов, подтверждающих право на это жилье, у людей нет. Проект закона «О предоставлении жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан» был разработан для обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище.

– С принятием закона муниципалитет сможет заключать с гражданами договоры социального найма, – отметил один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Петр Алабин.

В соответствии с Уставом Рязанской области после подписания губернатором Николаем Любимовым заключения на законопроект нормативный акт поступит в региональный парламент. Областная Дума планирует его рассмотреть на ближайшем заседании.