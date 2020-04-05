В Рязанскую область прибыли более 27 тысяч человек

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В Рязанской области, по поручению губернатора Николая Любимова, ведётся учёт прибывших людей. Делается это для предотвращения распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщила оперативная группа правительства.

На данный момент в оперативные штабы муниципальных образований (исключая Рязань) поступила информация о 27 тысячах 108 приехавших. Эти люди постоянно не живут в населённых пунктах Рязанской области, приехали к родственникам или на дачу.

На карантине из-за COVID-19 в районах области находится 367 человек. Режим самоизоляции закончился для 252 приезжих, все они здоровы.