В Рязанском перинатальном центре во время родов включают музыку. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Будущие мамы, роды которых проходят в перинатальном центре, могут выбрать любой плейлист. В медучреждении считают это элементом психопрофилактической работы, так как любимая музыка помогает расслабиться, создать привычную атмосферу, а это благотворно влияет на процесс родов.

В перинатальном центре есть возможность включить любую радиостанцию или просто взять с собой телефон и использовать один наушник. Это не мешает общению с врачом и в то же время создает положительный настрой в самом начале родов.