В рязанском парке затопило детскую и спортивную площадки

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В субботу, 27 июня, в Рязани прошёл сильный дождь с градом. Некоторые районы города пострадали от разгула стихии. В частности, в Нижнем городском саду затопило детскую и спортивную площадку.

Фотографии из залитого парка были опубликованы в группе Workout62.

– Когда пришёл на трену, а площадку затопило, – написал автор поста.

Отметим, что площадки находятся в низине, а сам парк располагается поблизости от затопленного перекрёстка у ТЦ «Атрон».