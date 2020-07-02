В Рязанском парке военной техники появились новые экспонаты

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В рязанском парке военной техники появились три новых экспоната. В сквере на улице Октябрьской теперь установлены танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2, которая оснащена противоракетным комплексом «Конкурс», РСЗО «Град» на базе ЗиЛ-131 и «Урала», зенитная установка ЗУ 23-2, самоходная артиллерийская установка 2СЗ «Акация», миномет и гаубица М30.

К 75-летию Победы технику обновили и украсили символами Победы в Великой Отечественной войне и эмблемами с указанием наиболее значимых дат в истории Рязанской области.