В рязанском минздраве назвали дату возобновления госпитализаций в онкодиспансер

Рязанский онкологический диспансер возобновляет прием пациентов на госпитализацию с 26 мая. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Пациенты будут проходить лечение в здании бывшей БСМП на улице Дзержинского, д. 11. Также по этому адресу начинается амбулаторный прием в поликлиническом отделении диспансера.
В здании БСМП разместились поликлиника, хирургические отделения, рентгенологическое отделение, отделение противоопухолевой лекарственной терапии, патоморфологическая, цитологическая и клинико- диагностическая лаборатории и администрация диспансера.
Напомним, диспансер переехал в здание БСМП в связи с планами строительства нового онкоцентра.
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