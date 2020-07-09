В рязанской ОКБ впервые в России провели операцию на желудке и сосудах одновременно. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Сейчас пациент рязанских хирургов улыбается и ждет выписки. Но еще месяц назад его жизнь была под угрозой. Мужчину мучили боли в ноге, появился некроз пальца. Два года назад на брюшном отделе аорты мужчине установили стент — специальное устройство, которое помогает функционировать поврежденным сосудам. Специалисты ОКБ установили, что часть стента, кровь из которой питала ногу, закрылась. Помочь могла новая операция. Но во время предоперационного обследования, у пациента обнаружили рак желудка.

– Стандартный протокол обследований перед операцией включает гастроскопию желудка. Во время нее обнаружилось, что у нашего пациента опасное заболевание — аденокарцинома. Другими словами, рак желудка. Мы выявили его на ранней стадии, еще не было метастазов и прорастания в ткани. Ранняя диагностика положительно влияет на лечение. Но нам предстояло решить задачу о том, какое хирургическое вмешательство будет самым эффективным и безопасным, – прокомментировал лечащий врач, сосудистый хирург Вячеслав Карпов.

Оба заболевания требовали разреза брюшной стенки. После консилиума было решено, что врачи проведут одну операцию, во время которой устранят обе патологии. Для спасения пациента объединили усилия специалисты отделений общей хирургии и сосудистой хирургии.

– Опыт таких операций не описан в Отечественной литературе. Похоже, что в нашей стране таких вмешательств еще не проводили. Зато методикой владеют коллеги из Америки. Мы нашли описание подобного случая у специалистов школы хирургии в Хьюстоне. Взяли его за основу и провели симультанное вмешательство, другими словами, во время одной операции прооперировали два органа, – поделился заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев.

Хирургическое лечение каждого из заболеваний имеет риски. Во время этой операции риски были умножены на два, — говорят специалисты. Но пациент был предупрежден о них и дал согласие на лечение. Хирургическая бригада провела стандартную операцию по удалению рака желудка, а затем установила новый протез на аорту.

Сложное вмешательство прошло без осложнений и спустя сутки после операции пациента перевели в отделение. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время он вернется к привычному образу жизни.