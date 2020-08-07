В Рязанской области заложили первый камень в фундамент будущего элеватора

В пятницу, 7 августа, в Рязанской области состоялась церемония символической закладки первого камня в фундамент нового современного элеватора. Инвестор – Группа компаний «Агропромкомплектация» построит элеватор в Ряжском районе.

Участие в церемонии принял губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, как важен новый проект для Ряжского района и Рязанской области в целом. Современное высокомеханизированное зернохранилище создаст около 100 новых рабочих мест с конкурентной заработной платой.

– Для нас очень важно, что одно из ведущих в стране агропромышленных объединений – ГК «Агропромкомплектация» выбрало Рязанскую область для вложения своих инвестиций и развития, – подчеркнул Николай Любимов. – Это показатель того, что регион остается привлекательным и комфортным для крупных инвесторов, что наши усилия по созданию благоприятного бизнес-климата приносят реальные положительные результаты.

Генеральный директор Группы компаний Сергей Новиков поблагодарил за поддержку в реализации данного инвестиционного проекта стоимостью. Он заявил, что новый элеватор планируется ввести в эксплуатацию в июне 2021 года. Стоимость инвестиционного проекта составит более 2,2 млрд. рублей.

В этом году ООО «АПК-Рязань», которое входит в ГК «Агропромкомплектация», собирает в Рязанской области первый урожай озимой пшеницы, ячменя, сои. Кроме Ряжского района, у инвестора есть поля в Кораблинском, Милославском, Скопинском и Михайловском районах – всего около 50 тысяч гектаров. Элеватор, оснащенный передовым оборудованием, будет осуществлять приемку зерна с входным контролем качества поступающего сырья в аттестованной лаборатории, подработку, хранение и отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.