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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области задержан пьяный автоугонщик

7info

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» через полчаса после сообщения о пропаже в Кораблинском районе иномарки задержали в городе Ряжске нетрезвого злоумышленника, подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области. 

14 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» от жительницы деревни Приянки Кораблинского района поступило сообщение о том, что принадлежащий её брату автомобиль «Ауди 80» был угнан.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли меры к розыску злоумышленника и похищенного транспортного средства. Был объявлен оперативный план «Перехват». Спустя короткое время (32 минуты после поступления сообщения), угнанный автомобиль с злоумышленником за рулем был остановлен в городе Ряжске экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ряжский».

По предварительной информации, к угону автомобиля причастен 39-летний житель Кораблинского района.

Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе общения с водителем инспекторы ДПС ГИБДД обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал наличие паров этанола в количестве 0,687 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Этот показатель более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.

Кроме того, в ходе проведенной проверки водителя было выяснено, что ранее задержанный уже управлял транспортным средством в состоянии опьянения и был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев. Таким образом, повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии грозит ему уголовной ответственностью (Ст. 264.1 УК РФ).

Помимо этого, в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Угон).

Теперь 39-летнему кораблинцу по указанным статьям УК РФ суммарно грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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