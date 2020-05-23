В Рязанской области увеличилось число заражённых COVID-19. Утром в субботу, 23 мая, оперативная группа регионального правительства сообщила о выявлении ещё 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
На данный момент с начала пандемии коронавирус в Рязани и области подтвердился у 2865 человек. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся ещё 88 положительных тестов на COVID-19.
– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 2953 человека, – говорится в сообщении оперативной группы.
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