В Рязанской области выявлено ещё 6 случаев коронавируса

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В Рязанской области выявлено ещё 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Состояние 66-летнего мужчины оценивается как тяжёлое.

В сообщении отмечается, что все контактировавшие с заражёнными сейчас изолированы. Приняты меры для предотвращения распространения инфекции.

С начала пандемии в Рязанской области заболели 12 человек. На данный момент двое из них уже выписаны из больницы имени Семашко.

Анализы ещё девяти человек находятся в Москве на подтверждении.