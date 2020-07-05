В Рязанской области выявлено ещё 40 случаев заражения коронавирусом

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В Рязанской области ещё 40 человек заболели коронавирусом. Об этом во воскресенье, 5 июля, сообщила оперативная группа регионального правительства.

По данным опергруппы, с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 5 тыс 394 жителей Рязани и области.

На проверке в региональном Минздраве находятся ещё 39 положительных тестов на коронавирус. Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 5 тыс 433 человека.