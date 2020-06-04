В Рязанской области выявили ещё 73 случая коронавируса

-

В Рязанской области выявили ещё 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила оперативная группа правительства региона.

Ещё 71 положительный тест на коронавирус направлен на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.

По данным медиков, с начала пандемии в Рязани и области заболевание COVID-19 подтвердилось уже у 3801 человека. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 3872 человека.

В сообщении оперативной группы также отмечается, что все необходимые мероприятия в Рязанской области осуществляются в полном объёме.