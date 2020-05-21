В Рязанской области выросло производство куриных яиц

С начала года в хозяйствах Рязанской области произведено 323 млн. штук куриный яиц. Это на 7,3 % больше, чем за тот же период прошлого года. В сельхозпредприятиях региона за это время произведено 306 млн. штук яиц.
Больше всего яиц произведено в АО «Окское» Рязанского района. Предприятие входит в десятку крупнейших российских производителей яиц. С начала года здесь уже произвели 300 млн. куриных яиц, рост составил 8,5 % к уровню 2019 года.
В ООО «Родник» Шацкого района и ООО «Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского района произведено 3,3 и 1,8 млн. яиц соответственно.
За 2019 год рост производства куриных яиц в регионе составил 9,9 %. Это позволило Рязанской области подняться по производству яиц на 3 место в ЦФО и 16 место в России.
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