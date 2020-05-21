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В Рязанской области выдадут премии соцработникам

7info
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21 мая в режиме видеоселектора губернатор Николай Любимов провел рабочее совещание с руководителями стационарных учреждений социального обслуживания Рязанской области, на котором обсудил их работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

Губернатор отметил, что режим повышенной готовности в регионе сохраняется. В условиях угрозы распространения COVID-19 повышенное внимание уделяется стационарным учреждениям соцобслуживания: интернатам и специализированным центрам, учреждениям социальной адаптации и реабилитации. «В них круглосуточно находятся люди, которым необходима особая поддержка: пожилые, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с инвалидностью. Это повышенная группа риска, – сказал Николай Любимов. – По решению оперативного штаба эти организации работают в режиме изоляции».

Министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец доложил, что в 25 стационарных подведомственных учреждениях соцобслуживания в настоящее время проживают 2165 человек. С 23 апреля текущего года более 450 сотрудников работают посменно по 14 дней в режиме полной изоляции. Для организации их работы и отдыха по поручению Губернатора из резервного фонда было направлено более 11 млн. рублей на закупку кроватей, постельных принадлежностей, средств личной гигиены, продуктов питания, антисептических средств. Также из областного бюджета были выделены средства для единовременных поощрительных выплат в размере 14 тыс. рублей. «На сегодня 333 сотрудника десяти таких учреждений эту выплату уже получили», – сказал Валерий Емец. Он добавил, что ведется работа по предоставлению федеральных стимулирующих мер поддержки всем сотрудникам, работающим в сменном режиме. Рязанской области на эти цели выделено почти 31 млн. рублей. Все работники проинформированы об условиях и порядке этих доплат, которые будут осуществлены в ближайшее время.

Министр Валерий Емец подчеркнул, что благодаря четкому выполнению всех рекомендаций и профилактическим противоэпидемическим мероприятиям удалось не допустить случаев массового заболевания в этих социальных учреждениях.

Николай Любимов поблагодарил минтруда и всех сотрудников данных стационаров за профессиональную работу и внимание, которое они уделяют своим подопечным. «Конечно, на этих сотрудниках сейчас лежит большая ответственность за здоровье и жизнь людей, которые там проживают. Мы это хорошо понимаем. Ценим большой вклад, самоотверженность в борьбе с коронавирусом, – сказал губернатор. – Поэтому я поручаю подготовить решение о награждении и премировании работников стационарных учреждений соцобслуживания в размере 10 тыс. рублей. Эти деньги – дополнительное поощрение к выплатам, предусмотренным из средств федерального и регионального бюджетов в рамках борьбы с пандемией COVID-19».

Губернатор поручил минтруда региона оперативно проинформировать работников стационарных учреждений соцобслуживания о дополнительных выплатах, порядке и сроках их перечисления: «Важно, чтобы люди понимали, какие премии и когда они смогут получить за свою работу. Эти работники, как и врачи, сейчас на переднем крае борьбы с коронавирусом. Недопонимания здесь быть не должно».

Николай Любимов в ходе совещания пообщался также с руководителями ряда стационаров и ответил на вопросы, касающиеся, в том числе, дальнейшего внедрения в регионе системы долговременного ухода.

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