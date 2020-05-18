В Рязанской области весенний сев близится к завершению

Рязанские аграрии продолжают весеннюю полевую кампанию, в целом по состоянию на 18 мая 2020 года яровой сев в регионе проведён на 88% от запланированного.
Площадь посеянных культур составляет: яровые зерновые – 312 тыс. га (99% от плана), подсолнечник – 50 тыс. га (90%), рапс – 45 тыс. га (94%), соя – 20 тыс. га (54%), горчица – 1,7 тыс. га (68%), кукуруза на зерно – 17 тыс. га (67%), однолетние травы – 25 тыс. га (86%), многолетние беспокровные травы – 8,5 тыс. га (75%), овощи открытого грунта – 0,1 тыс. га (18%), картофель посажен на 2,2 тыс. га (48%).
Первая культура, сев которой полностью завершен – сахарная свекла, её посевы составили 5 602 гектара и расположены в Сасовском и Александро-Невском районах. Несмотря на то, что в первой декаде мая в Александро-Невском районе часть посевов была уничтожена пыльными бурями, к настоящему времени пострадавшие поля аграрии уже оперативно пересеяли, пока это позволяли сделать агротехнические сроки.
Вся посевная площадь в Рязанской области в 2020 году составит 990 тысяч гектаров. Это на 40 тыс. га больше прошлого года. Увеличение посевной площади происходит за счёт возвращения в сельхозоборот ранее необрабатываемых земель.
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