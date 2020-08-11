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В рязанский храм привезли частицу мощей Николая Чудотворца

7info

В храм Живоначальной Троицы села Нармушадь Шиловского района привезли из итальянского города Бари частицу мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Торжества по случаю принесения частицы мощей прошли во вторник, 11 августа. В них принял участие вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. 

Храм в селе Нармушадь, разрушенный в 30-х годах прошлого века, был восстановлен на пожертвования академика РАН Николая Алёшина и его семьи. Сейчас же они передали частицу мощей Святителя Николая Чудотворца. Ковчег с мощами будет находиться в этом храме постоянно. 

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Обращаясь к собравшимся, Игорь Греков поздравил всех со знаковым для региона событием, отметив большое значение сохранения и популяризации духовно-нравственных ценностей и традиций.

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