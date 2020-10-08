В Рязанских ВУЗах 26 преподавателей и 15 учеников болеют коронавирусом

В четверг, 8 октября, Николай Любимов провел встречу с ректорами рязанских университетов, сообщает пресс-служба рязанского правительства.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Лариса Сараева рассказала, что 41 человек болеет коронавирусом в местных ВУЗах.

— Covid-19 заразились 26 преподавателей и 15 учеников. Еще 400 человек находится под наблюдением. Кроме того, в ВУЗах не обнаружено групповых очагов заражения. То есть все заболевшие подхватили вирус не в университетах, а за его пределами, — отметила специалист.

Сараева напомнила, что необходимо соблюдать обязательные эпидемиологические меры: термометрия, ношение масок, обработка рук, обеззараживание воздуха, ежедневная уборка помещений, дезинфекция поверхностей и так далее.

— Я прошу руководителей ВУЗов тщательно проработать вопросы организации соблюдения эпидемиологических норм и правил. Во многом от того, насколько грамотно и ответственно будет построена профилактическая работа, зависит дальнейшее благополучие региона, — заметил Николай Любимов.