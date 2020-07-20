В Рязани за неделю отремонтировали более 2000 метров проводов уличного освещения

В Рязани продолжаются работы по ремонту уличного освещения. За прошедшую неделю отремонтировано более 2000 метров проводов. Как сообщает сайт администрации города, провода заменили на улицах Станкозаводская, Дзержинского, Зубковой, Новоселов, Крупской, Бирюзова, Колхозная, Тургенева и других.

На улицах Чкалова, Старореченская, Тимуровцев, Тимакова, Зубковой, Новоселов, Либкнехта, Рязанская, Куйбышевское шоссе спилили 26 деревьев, находящихся в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Фонари отремонтировали на улицах Луговая, Некрасова и Нахимова, а также на Михайловском шоссе.