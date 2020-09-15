В Рязани выделят дополнительные средства на ремонт дорог

В бюджет Рязани планируется внести изменения. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Корректировки связаны с поступлением межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Предполагаемые изменения обсудили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

На ремонт дорог дополнительно будет направлено 632,2 млн. рублей, на реконструкцию детских садов – 204,1 млн. рублей, на реконструкцию теплотрассы на ул. Зубковой – 34,5 млн. рублей. На строительные, электромонтажные работы и замену вентиляции в детских садах добавляется 21,3 млн. рублей.

4,9 млн. рублей направят на ремонт библиотек, 1,9 млн. рублей – на поддержку проектов местных инициатив, 1,3 млн. рублей – на материальное поощрение народных дружинников.

В связи с поступлением в бюджет дохода от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет около 2 млн. рублей будет направлено на установку автоматической системы пожаротушения в зрительном зале Рязанского городского дворца детского творчества.

За счет остатков денежных средств на счете бюджета и увеличения объема привлеченных кредитных ресурсов 32,5 млн. рублей предлагается направить на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов.

Сложившуюся в результате торгов экономию по расходам на проектирование детских садов и школы в Кальном планируется направить на проведение инженерных коммуникаций до земельных участков с. Букрино, выделенных многодетным семьям, а также на строительно-монтажные работы по реконструкции детских садов.

Вопрос будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.