В Рязани выберут книгу года

В Рязани в рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир» выберут книгу года. На конкурс заявлено множество изданий из 28 регионов РФ. Об этом 14 сентября сообщили директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

В общем числе книг, претендующих на победу в нескольких номинациях, 31 произведение принадлежит рязанским авторам и издательствам. Все они будут соревноваться в 10 категориях:

Лучшая книга о России; Лучшая книга, способствующая развитию регионов России; Издание, вносящее вклад в диалог культур; Лучшее издание духовной и религиозной культуры; Лучшая книга для детей; Лучшая книга для молодежи; Лучшее издание, подготовленное библиотекой; Лучшее художественно-полиграфическое исследование; Специальная номинация «Спасибо за Победу!»; Специальная номинация: «Только скажут: Сергей Есенин — всей России встают черты» (к 125-летию С.А. Есенина).

В этом году фестиваль будет проходить с 16 по 19 сентября 2020 года. По словам Натальи Гришиной, в этом году впервые мероприятия спонсируется федеральной организацией — Российским фондом культуры.

В «Читающем мире» примут участие 80 издательств, 31 регион и 9 зарубежных стран. Помимо главной площадки — библиотеки имени Горького — многочисленные мероприятия пройдут и в районах Рязанской области.

На фестивале можно не только посетить различные мастер-классы, лекции и выступления, но и купить книги от ведущих издательств страны без торговых наценок.











