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В Рязани выберут книгу года

Иван Федоров

В Рязани в рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир» выберут книгу года. На конкурс заявлено множество изданий из 28 регионов РФ. Об этом 14 сентября сообщили директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. 

В общем числе книг, претендующих на победу в нескольких номинациях, 31 произведение принадлежит рязанским авторам и издательствам. Все они будут соревноваться в 10 категориях: 

  1. Лучшая книга о России;
  2. Лучшая книга, способствующая развитию регионов России;
  3. Издание, вносящее вклад в диалог культур;
  4. Лучшее издание духовной и религиозной культуры; 
  5. Лучшая книга для детей; 
  6. Лучшая книга для молодежи;
  7. Лучшее издание, подготовленное библиотекой; 
  8. Лучшее художественно-полиграфическое исследование; 
  9. Специальная номинация «Спасибо за Победу!»; 
  10. Специальная номинация: «Только скажут: Сергей Есенин — всей России встают черты» (к 125-летию С.А. Есенина).  

В этом году фестиваль будет проходить с 16 по 19 сентября 2020 года. По словам Натальи Гришиной, в этом году впервые мероприятия спонсируется федеральной организацией — Российским фондом культуры.

В «Читающем мире» примут участие 80 издательств, 31 регион и 9 зарубежных стран. Помимо главной площадки — библиотеки имени Горького — многочисленные мероприятия пройдут и в районах Рязанской области.

На фестивале можно не только посетить различные мастер-классы, лекции и выступления, но и купить книги от ведущих издательств страны без торговых наценок.

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