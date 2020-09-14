В Рязани выберут книгу года

В Рязани в рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир» выберут книгу года. На конкурс заявлено множество изданий из 28 регионов РФ. Об этом 14 сентября сообщили директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.
В общем числе книг, претендующих на победу в нескольких номинациях, 31 произведение принадлежит рязанским авторам и издательствам. Все они будут соревноваться в 10 категориях:
- Лучшая книга о России;
- Лучшая книга, способствующая развитию регионов России;
- Издание, вносящее вклад в диалог культур;
- Лучшее издание духовной и религиозной культуры;
- Лучшая книга для детей;
- Лучшая книга для молодежи;
- Лучшее издание, подготовленное библиотекой;
- Лучшее художественно-полиграфическое исследование;
- Специальная номинация «Спасибо за Победу!»;
- Специальная номинация: «Только скажут: Сергей Есенин — всей России встают черты» (к 125-летию С.А. Есенина).
В этом году фестиваль будет проходить с 16 по 19 сентября 2020 года. По словам Натальи Гришиной, в этом году впервые мероприятия спонсируется федеральной организацией — Российским фондом культуры.
В «Читающем мире» примут участие 80 издательств, 31 регион и 9 зарубежных стран. Помимо главной площадки — библиотеки имени Горького — многочисленные мероприятия пройдут и в районах Рязанской области.
На фестивале можно не только посетить различные мастер-классы, лекции и выступления, но и купить книги от ведущих издательств страны без торговых наценок.