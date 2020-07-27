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Новости РязаниОбщество

В Рязани восстановили основание памятника Георгию Победоносцу

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В Рязани на бульваре Победы восстановили постамент памятника Георгию Победоносцу. Гранитный постамент разрушили подростки, которые заезжают на него на скейт-бордах и велосипедах.

Во время ремонта сняли поврежденное покрытие и уложили новую гранитную плитку.

Администрация города призывает всех бережно относиться к памятникам и помнить, что они не предназначены для использования их в качестве спортивных снарядов.

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