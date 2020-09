View this post on Instagram

Всем ВНИМАНИЕ, может кто узнаёт по фото ВОРА своего соседа или чужого соседа. На футболке знак пацифик — ☮️. В недостоево 1 сентября 2020 в районе 16.15-16.25 в ТЦ Сити 2 этаж появился вор, с ворованной вещью бежал мимо Дикси на район. В руках сворованная куртка. @irenmavi #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити