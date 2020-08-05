В Рязани у памятника Советско-польскому братству по оружию установят камеры

В Рязани в сквере у памятника Советско-польскому братству по оружию располагается парк военной техники. Он появился здесь к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже несколько раз военная техника подвергалась нападениям вандалов.

В начале текущей недели в сквере встретились представители администрации города и Московского районного отдела МВД. Они обсудили сложившуюся ситуацию. Было решено установить в парке камеры видеонаблюдения и организовать дежурство отрядов добровольных народных дружин Московского района совместно с органами полиции.

Как сообщает сайт администрации города, в ближайшее время благоустроят остановку по ул. Октябрьской напротив парка и сквер «Солнечный круг» в рамках областной программы поддержки местных инициатив.