В Рязани суд начал рассматривать дело Сергея Карабасова

В четверг, 17 сентября, в Советском районном суде Рязани началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего мэра города Сергея Карабасова.

Напомним, бывший и.о главы администрации Рязани Карабасов проходит обвиняемым по делу о площадке-призраке в Лесопарке. По версии следствия, в Лесопарке не поставили оплаченную детскую площадку. Об этом во время медиафорума ОНФ президенту рассказала журналистка ГТРК «Ока». Глава государства дал поручение разобраться, через некоторое время Карабасова задержали, а затем и поместили под стражу.

Кроме Карабасова по делу проходят бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалёв и гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Стоимость детской площадки по госконтракту составила почти 5 млн рублей.

Сам Карабасов заявил, что не считает себя виновным а пропажу площадки назвал лишь версией следствия. Не признают вины и Ковалёв с Пузановым.