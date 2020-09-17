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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани суд начал рассматривать дело Сергея Карабасова

7info

В четверг, 17 сентября, в Советском районном суде Рязани началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего мэра города Сергея Карабасова. 

Напомним, бывший и.о главы администрации Рязани Карабасов проходит обвиняемым по делу о площадке-призраке в Лесопарке. По версии следствия, в Лесопарке не поставили оплаченную детскую площадку. Об этом во время медиафорума ОНФ президенту рассказала журналистка ГТРК «Ока». Глава государства дал поручение разобраться, через некоторое время Карабасова задержали, а затем и поместили под стражу.

Кроме Карабасова по делу проходят бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалёв и гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов. 

Стоимость детской площадки по госконтракту составила почти 5 млн рублей. 

Сам Карабасов заявил, что не считает себя виновным а пропажу площадки назвал лишь версией следствия. Не признают вины и Ковалёв с Пузановым.  

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