В Рязани состоится концерт к Дню семьи, любви и верности

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8 июля отмечается в День семьи, любви и верности. В Рязанской области в честь этого праздника подготовили праздничный онлайн-концерт.

В официальных группах «Рязанская область» в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» артисты Рязанского музыкального театра и областной филармонии исполнят вокальные произведения, которые прославляют вечные ценности семьи, верность и уважение.

С праздником рязанцев поздравит губернатор Николай Любимов.

Кроме того, прозвучат имена 70 семейных пар, которые в 2020 году удостоены медали «За любовь и верность».

Трансляция начнётся в 13.00.