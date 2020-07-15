В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

В Рязани умер врач с подтверждённым коронавирусом. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Мужчине было 56 лет, имелись сопутствующие хронические заболевания. Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.

В течение некоторого времени пациент лежал в реанимации одной из рязанских больниц, был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). К сожалению, усилия его коллег не увенчались успехом – спасти пациента им не удалось.

Точная причина смерти мужчины будет названа после патологоанатомического и гистологического исследований.