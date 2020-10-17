Суббота, 17 октября, 2020
8.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

В Рязани скончалась известный телеоператор Наталья Андронова

Елена Лобанова

В пятницу, 16 октября, ушла из жизни Наталья Андронова, телеоператор Государственной телерадиокомпании «Ока».

Наталья Андронова вместе со своими ближайшими коллегами Валерием Майоровым, Владимиром Бочковым,Любовью Номероцкой работала над созданием регионального телевидения в Рязанской области, входила в команду ставшего легендарным «Субботнего телеканала», а в последние годы была студийным оператором вечернего выпуска программы «Вести-Рязань».

Коллектив Рязанского информационного агентства «7 новостей» выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Андроновой.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани скончалась известный телеоператор Наталья Андронова

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, ушла из жизни Наталья Андронова, телеоператор Государственной телерадиокомпании «Ока». Наталья Андронова вместе со своими...
Узнать больше

В Рязанской области пропала 79-летняя женщина

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, в Рязанской области пропала 79-летняя женщина. Информация об этом появилась в группе ВК "Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области". 
Узнать больше

Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Коронавирус
На 17 октября 2020 года в Рязанской области заражение коронавирусной инфекцией зафиксировали у 9 347 человек. При этом еще 87 положительных анализов...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани скончалась известный телеоператор Наталья Андронова

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, ушла из жизни Наталья Андронова, телеоператор Государственной телерадиокомпании «Ока». Наталья Андронова вместе со своими...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 17 октября 11.00 – Музыкальный фестиваль, посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке «Откроем томик Есенина…» в...
Узнать больше

Правительство объявило 31 декабря выходным днём

Новости Рязани
Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Выпадающие на субботу и воскресенье...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Экс-разведчица Вавилова: Вы никогда не должны были узнать обо мне

Акценты
В четверг, 8 октября, в Рязани состоялась встреча с полковником в отставке, разведчицей-нелегалом Службы внешней разведки России Еленой Вавиловой. Рязанцы получили уникальную...
Узнать больше

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+