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В Рязани протекает крыша Успенского собора Кремля

7info
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В Рязани крыша Успенского собора Кремля дала течь. Вода попадает на своды и протекает ниже, угрожая значительными дальнейшими проблемами историческому зданию. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Этот вопрос был поднят во время онлайн-совещания представителей епархии с начальником Государственной инспекции по охране культурного и исторического наследия Рязанской области Денисом Зайцевым. Со стороны церкви в обсуждении участвовали главный хранитель Древлехранилища Кремля монахиня Мелетия (Панкова), а также глава реставрационного управления иерей Игорь Харин.

В сообщении на сайте Рязанской епархии отмечается, что крыша собора не выдержала веса установленных для реставрации строительных лесов. Сейчас на старинном здании ремонтируют купола. 

Ещё одна поднятая во время встречи проблема – практически полное отсутствие позолоты на Христорождественском соборе. РПЦ готова предоставить материалы для ремонта и самостоятельно провести реставрацию, но для этого надо собрать много справок. Представители епархии отмечают, что драгоценное летнее время из-за бюрократии может быть потеряно. 

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