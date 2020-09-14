В Рязани прошли «Спортивные выходные»

В субботу, 12 сентября, в рязанском ЦПКиО и Лесопарке прошли «Спортивные выходные», сообщает пресс-служба администрации города.

В центральном парке состоялся забег на пятикилометровую дистанцию, занятия по гимнастике и кроссфиту. А в Лесопарке прошла утренняя зарядка.

На мероприятии также были организованы медицинские экспресс обследования. Все желающие проходили необходимые тесты, получали паспорт здоровья и рекомендации врачей по ведению здорового образа жизни.

Занятия по велосипедному спорту и мастер-класс по лыжероллерам прошли в ЦПКиО во второй половине дня. А 13 сентября рязанцы посетили тренировку по уличному фитнесу.

Все желающие могут принять участие в спортивных выходных бесплатно. Занятия будут проходить до октября по субботам с 8:30 до 18:00. Подробное расписание можно посмотреть на сайте регионального управления по физической культуры и спорту и в группе ВКонтакте «Рязань — город спортивный».





