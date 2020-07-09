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В Рязани производят «Умные остановки»

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В четверг, 9 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил АО «Интеркросс». Предприятие производит телекоммуникационное оборудования и с 2019 года участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Как рассказали главе региона руководители компании, на эталонном участке в сборочном цехе удалось добиться повышения выработки на 22,1%; снизить время протекания процесса на 19,5%; а также сократить запасы в 2,2 раза. Полученный опыт планируется тиражировать на других производственных площадках.

Николай Любимов в ходе рабочего визита осмотрел павильон для ожидания общественного транспорта «Умная остановка», разработанный на АО «Интеркросс». Это комплекс с набором программно-аппаратных продуктов видеонаблюдения, обеспечивающий пассажиров актуальной информацией о расписаниях, маршрутах, графиках движения пассажирского транспорта, а также предусматривающий возможность информирования в случаях чрезвычайных ситуаций.

Губернатор поручил рассмотреть возможность применения продукции АО «Интеркросс» при реализации проекта «Умный город» в рамках развития экосистемы городского хозяйства.

– Уверен, что уникальная продукция, произведенная в Рязани, будет пользоваться спросом и на наших, и на зарубежных рынках, – подчеркнул глава региона.

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