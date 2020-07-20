В Рязани продолжится благоустройство Верхнего городского парка. Работы начнутся в ближайшее время. Об этом глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила в понедельник, 20 июля, на совещании с заместителями и руководителями структурных подразделений.

Работы по благоустройству будет проводить ООО СК «Вираж». Соответствующий контракт уже заключён. В парке запланировано устройство освещения, установка скамеек, урн и другие работы.

Все текущие и планируемые работы глава администрации поручила завершить в соответствии с графиком и, по возможности, с минимальными неудобствами для жителей.

Напомним, в 2019 году дорожки в парке вымостили плиткой и отремонтировали памятник С.А. Есенину.

На третьем этапе благоустройства запланировано строительство многофункциональной площадки, адаптированной для маломобильных групп населения, а также озеленение территории.