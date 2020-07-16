В Рязани продолжаются работы по уборке и благоустройству города. В среду, 15 июля, на улицах Ленина, Урицкого, Баженова, Татарская, 1-я Железнодорожная, Белякова, Западная, Станкозаводская, на кругу пл. Свободы, в Верхнем городском саду, в парке Гагарина, у храма Бориса Глеба, в Вишневом саду, в поселках Карцево и Семчино скосили траву.

Аварийные деревья спилили на улицах Макаренко, д. 12, пос. Канищево, ул. Советская, д. 17, Космонавтов, д. 9 корп. 1, Белякова, д. 21, Великанова, д. 9, Московское шоссе, д. 39 корп. 4, Орсовская, д. 55, Мервинская, д. 156, 1-я Железнодорожная, д. 12, пос. Мервино, ул. Советская, д. 39.

Продолжается уборка дорог общего пользования, удаляются несанкционированные рекламные объявления.

Как сообщает сайт администрации города. Работы будут продолжены 16 и 17 июля.