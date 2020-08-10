Понедельник, 10 августа, 2020
21.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог

7info7

На прошлой неделе ямочный ремонт в Рязани провели на четырёх улицах. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба горадминистрации.

В общей сложности специалисты отремонтировали 155 кв.м дорог общего пользования. Ямы заделали на улицах Полетаева, Интернациональной, Гоголя и Нахимова.

Кроме того, в городе продолжили косить траву. Окос проводился на Есенина, Зубковой, Мервинской, Тимакова, Роща, Светлом проезде, Московском шоссе, в сквере «Русский чай» и на Восточной окружной дороге. На Касимовском шоссе скосили борщевик.

На Халтурина, Мещёрской, Новословодской улицах, а также в посёлке Соколовка провели валку аварийных деревьев. На улицах Островского, Ленинского Комсомола, Шевченко, 2-ой Линии, а также на Голенчинском шоссе, Восточной окружной дороге и Славянском проспекте убраны грунтовые наносы.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНа ярмарках выходного дня рязанцы купили 6 тонн мяса
Следующая статьяМаргарита Грачёва, которой муж отрубил руки, готовится ко второй свадьбе

НОВОСТИ РЯЗАНИ

16-летний парень погиб во время работы на тракторе-погрузчике

Новости Рязани
В Скопинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одного из сельхозпредприятий. После гибели 16-летнего парня, мужчину подозревают в нарушении...
Узнать больше

В Рязани 53 нарушителя складировали мусор в неположенных местах

Администрация
С начала года в Рязани установлено 53 факта складирования мусора в неположенных местах. Нарушителям выписали штрафы. Общая сумма штрафов...
Узнать больше

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог

Администрация
На прошлой неделе ямочный ремонт в Рязани провели на четырёх улицах. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба горадминистрации. В...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани победительниц конкурса красоты определили онлайн

Новости Рязани
В Рязани определили победительниц конкурсов «Юная Российская красавица 2020, Рязань» и «Российская красавица 2020, Рязань». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе...
Узнать больше

Рязанцев приглашают в Black Star Burger

Новости Рязани
В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев...
Узнать больше

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+