В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог

На прошлой неделе ямочный ремонт в Рязани провели на четырёх улицах. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба горадминистрации.

В общей сложности специалисты отремонтировали 155 кв.м дорог общего пользования. Ямы заделали на улицах Полетаева, Интернациональной, Гоголя и Нахимова.

Кроме того, в городе продолжили косить траву. Окос проводился на Есенина, Зубковой, Мервинской, Тимакова, Роща, Светлом проезде, Московском шоссе, в сквере «Русский чай» и на Восточной окружной дороге. На Касимовском шоссе скосили борщевик.

На Халтурина, Мещёрской, Новословодской улицах, а также в посёлке Соколовка провели валку аварийных деревьев. На улицах Островского, Ленинского Комсомола, Шевченко, 2-ой Линии, а также на Голенчинском шоссе, Восточной окружной дороге и Славянском проспекте убраны грунтовые наносы.