В Рязани продезинфицировали детские площадки и остановки

В пятницу, 3 апреля, в Рязани провели дезинфекцию. Специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором, обработали детские и спортивные площадки, а также остановки общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Для борьбы с распространением коронавируса, за последние дни в городе обработали порядка 200 детских и спортивных площадок и более 30 остановочных павильонов. Дезинфекцию проводят работники ДБГ и сотрудники МЧС.

Общественный транспорт во время обработки продолжает перевозить пассажиров. Чтобы избежать контакта с раствором, водители высаживают пассажиров в отдалении от остановок.



































Дезинфекция Рязани. Фото пресс-службы городской администрации.