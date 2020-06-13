В Рязани подозреваемый в хищении протаранил машину Росгвардии

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В Рязани, во время задержания подозреваемых в хищениях, один из них протаранил машину Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержание бойцы СОБР и сотрудники уголовного розыска проводили на Солотчинском шоссе в Рязани. Один из злоумышленников пытался скрыться на автомобиле и врезался в заблокировавший дорогу транспорт Росгвардии, но был задержан. Никто из правоохранителей не пострадал.

В машине подозреваемых нашли деньги, а также оборудование для вскрытия автомобилей. Делом занимается рязанская полиция.