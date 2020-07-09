В Рязани подорожала морковь

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Рязаньстат проводит еженедельный мониторинг цен на продукты в магазинах города. С 29 июня по 6 июля зафиксировано снижение цен на лук репчатый на 10,4%, помидоры свежие на 4,6%, капусту белокочанную свежую на 4%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 3%, огурцы свежие на 2,9%, свинину (кроме бескостного мяса) на 2,7%, пшено на 2%, сахар-песок на 1,3%, яйца куриные на 1,2%, консервы мясные на 1,2%, масло подсолнечное на 1,1%, рыбу мороженую неразделанную на 1,1%.

Как сообщает сайт администрации города, в то же время подорожали морковь на 6,3% и картофель на 5,2%. Также выросли цены на крупу гречневую-ядрицу, чай черный байховый, сыры сычужные твердые и мягкие, маргарин, творог жирный.